Isaechia.it - Pechino Express 12, ecco chi è la prima coppia eliminata di questa edizione!

È andata in onda ieri sera la seconda puntata di, il game show di Sky condotto da Costantino della Gherardesca, nuovamente affiancato da Fru.Una puntata intensa, ricca di avventure per i nostri protagonisti e che ha visto laeliminazione dopo una lunga tappa che li ha visti percorrere oltre 180 chilometri nelle Filippine, da San Vincent a Sabang.Primi classificati gli Estetici, ovvero Giulio Berruti e Nicolò Maltese, immuni i Medagliati (Yuri Chechi e Antonio Rossi) in quanto arrivati per primi al libro rosso nel villaggio di San Rafael. I concorrenti nel corso del loro viaggio hanno dovuto fare i conti con le tradizioni locali, come la pelatura degli anacardi e apprendere la lingua.Gli Spettacolari, ovvero laformata da Gianluca Fubelli e sua moglie Federica Camba, sono stati eliminati nella seconda puntata di