Agi.it - Pd, tensioni dopo lo strappo in Europa

AGI -lodi Strasburgo, i dem si preparano al test dell'Aula sulle mozioni riguardanti il Consiglio Europeo della prossima settimana: il 18 al Senato e il 19 alla Camera, la presidente del consiglio terrà le comunicazioni sul vertice previsto per il 20 e il 21 marzo a Bruxelles. Sarà in quella sede che la segretaria saggerà la tenuta della sua maggioranza interna e della linea da lei dettata sul ReArm: "La difesa comune per noi è una cosa ben diversa dal riarmo dei singoli 27 Stati membri, e che non deve andare a detrimento degli investimenti sul sociale e sulla coesione territoriale". Fra i parlamentari circola una certa preoccupazione sul comportamento che terranno i riformistiil voto favorevole al Libro Bianco della Difesa europea presentato dalla presidente della Commissione Europea.