PD, tensioni alle stelle: il voto sul riarmo europeo rischia di spaccare il partito

Dopo le recenti divisioni emerse a Strasburgo, ilDemocratico si prepara ad affrontare il delicato passaggio parlamentare sulle mozioni relative al prossimo Consiglio, previsto per il 20 e 21 marzo a Bruxelles. Il 18 marzo al Senato e il 19 alla Camera, la presidente del Consiglio esporrà le sue comunicazioni in vista del vertice, e sarà in quell’occasione che la segretaria delmetterà alla prova la tenuta della propria linea politica.«La difesa comune per noi è una cosa ben diversa daldei singoli 27 Stati membri, e non deve penalizzare gli investimenti sul sociale e sulla coesione territoriale», ha ribadito la segretaria dem, cercando di rassicurare i parlamentari più critici sulla questione del.Lavori in corso sulle mozioni parlamentariGli uffici delstanno ancora lavorando alla stesura della mozione, con l’obiettivo di raggiungere un testo il più condiviso possibile ed evitare nuove fratture interne.