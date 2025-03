Lanazione.it - Pd: «Necessaria una soluzione definitiva per la scuola materna Acropoli»

Arezzo, 14 marzo 2025 – Alessandro Caneschi e Giovanni Donati:unaper laPer l’ennesima volta il Sindaco Ghinelli ha chiuso laa seguito delle forti piogge previste e della vicinanza dellastessa al torrente Castro, trovandosi, tra l' altro, in una zona più bassa rispetto al corso d’acqua. La chiusura dellaè stata comunicata solo ieri a seguito dell'ordinanza del Sindaco. Se comprendiamo che nell'immediato questa appare lapiù fattibile, ci chiediamo come è possibile che il Sindaco Ghinelli e la sua giunta, non abbiano mai pensato, se tale problematica persiste anche a seguito dei lavori di riduzione del rischio idraulico realizzati, di spostare lain altro luogo.