Secoloditalia.it - Pavia, donna trovata morta in casa strangolata. Ipotesi femminicidio, i carabinieri stanno interrogando il compagno

sono intervenuti nella frazione pavese di Lambrinia di Chignolo Po, dove hanno constatato la morte di unadi 56 anni in un’abitazione situata in via Mariotto. A trovare la signora senza vita nel corridoio dellaè stata la figlia, che non essendo riuscita a mettersi in contatto con la madre e con il, ha deciso di accertarsi personalmente della situazione. Sul posto, secondo quanto riportato da Il Giorno, è intervenuto anche un mezzo dei vigili del fuoco poiché dall’abitazione proveniva un acre odore di gas. Gli agenti hanno transennato la zona. In seguito, idihanno condotto le indagini e gli accertamenti sul cadavere, dato che già dall’inizio sembrava piuttosto chiaro che si trattasse di un omicidio. In effetti, sul corpo dellasono stati trovati segni di strangolamento.