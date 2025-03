Thesocialpost.it - Pavia, donna di 56 anni trovata morta in casa: gas aperto e segni di strangolamento. È caccia al compagno nel milanese

Leggi su Thesocialpost.it

Questa mattina, a Lambrinia, una frazione di Chignolo Po (), unadi 56è statanella sua abitazione. Gli inquirenti stanno valutando l’ipotesi di femminicidio, mentre è attualmente in corso la ricerca del suo, che non era presente al momento del ritrovamento del corpo.Sul cadavere, secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, sarebbero stati riscontratidi. I carabinieri die i vigili del fuoco sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione per un forte odore di gas proveniente dall’appartamento. Una volta entrati, hanno scoperto che i fornelli erano rimasti aperti, circostanza che potrebbe indicare un tentativo di alterare la scena del crimine o di provocare un’esplosione.Leggi anche: Orrore nel basket: cosa faceva l’allenatore ai bambini.