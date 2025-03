Sport.quotidiano.net - Pattinaggio Artistico. Campionati provinciali. Che successo a Bondeno

Si sono svolti apresso la palestra Bonini iAics di, a cui hanno partecipato un centinaio di atleti delle squadre Asde Il Quadrifoglio Ferrara, portando in pista due giorni di sport e spettacolo con prestazioni di altissimo livello che hanno alimentato le aspettative per i prossimiregionali e nazionali. Le gare hanno coinvolto le specialità, Solo Dance e Quartetti-Gruppi Spettacolo, dalle categorie promozionali fino a quelle federali. Nutrita la partecipazione di piccole atlete, alcune delle quali al debutto agonistico, che hanno ottenuto eccellenti riscontri dalla giuria e grandi applausi dal pubblico. Ottime conferme nel settoree Solo Dance, per le atlete che da alcuni anni primeggiano nelle classifiche a livello nazionale.