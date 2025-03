Ilrestodelcarlino.it - patteggia un anno e due mesi

"Ti raggiungo al mare e te la faccio pagare. Non vali niente. Vedrai cosa ti succede. Non uscirai più con le tue amiche perchè dirò loro che hai la scabbia. Vuoi denunciarmi? Fallo pure, non ho paura". L’ha insultata in ogni modo, diffamata, perseguitata e minacciata. Non solo: l’ha lanciata a terra provocandole lesioni dopo averle stretto le mani attorno al collo, togliendole il respiro. Il giovane, un 27enne di Finale Emilia è finito a processo con le accuse di stalking e lesioni personali nei confronti della ex fidanzata, aggravate dal legame con la stessa e ieri mattina hato la pena ad une duedi carcere con la condizionale. I fatti risalgono alla scorsa estate quando, secondo le indagini svolte dai carabinieri il ragazzo, non accettando la fine della relazione, con condotte reiterate avrebbe causato alla vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura, facendole temere per la propria incolumità.