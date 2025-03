Udine20.it - Patagarri e Goran Bregovi?. 2 Agosto 2025 al Rifugio Celso Gilberti

Un doppio appuntamento è il quinto annuncio del No Borders Music Festival: I? si esibiranno sabato 02dalle ore 12:00 al– Sella Nevea. Tra le sonorità colorate de Ie lo stile balcanico di Goran? sarà una giornata dedicata all’espressione musicale in tutta la sua purezza ed energia. I, band milanese dal gusto gipsy, jazz, gioioso e coinvolgente, crea un contrasto tra la voglia di fuggire dalla quotidianità e la durezza della vita che si affronta per inseguire il proprio sogno musicale. I loro sono brani di libertà, inviti a prendere il controllo della propria vita senza paura. Diventati celebri al grande pubblico durante l’ultima stagione di X-Factor; ora, attraverso la loro musica e il loro messaggio vogliono dimostrare che la vera ricchezza è la passione, la creatività e la voglia di vivere senza compromessi.