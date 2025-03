Pasticceria Andreotti un punto di riferimento per romani e celebrità

Leggi su Funweek.it

A fine febbraio 2025 ha riaperto la storicarimasta chiusa per due mesi a causa di un incendio.Per Marco, il proprietario, la riapertura è un traguardo importante, frutto di sacrifici e determinazione. "È stata dura in questi mesi, mi è anche passato per la testa di non riaprire", confessa, "maesiste dal 1931, è una bottega storica, dovevamo riaprire". E così è stato, grazie anche all'aiuto dei figli Giammarco e Ludovica, che portano avanti la tradizione di famiglia.non è solo una, ma un luogo di incontro e di ricordi, amato dae turisti, ma anche da numerosi personaggi del mondo del cinema, dello spettacolo e della politica.