Lanazione.it - ’Passaggio di consegne’ di Marina Piazza

Leggi su Lanazione.it

GROSSETO "Io non sono partita dalla sociologia, ma dal mio interesse profondo per la vita delle donne", dice di sé(foto). La sociologa milanese sarà oggi alle 18 alla Libreria delle Ragazze di via Fanti 11/b a Grosseto, per presentare il suo nuovo libro "Passaggio di consegne, il privato è politico, tutta la vita" (edito da Enciclopedia delle donne). Dialogheranno con l’autrice Donatella Borghesi, giornalista, e Claudia Musolesi, formatrice e project manager. Alla presentazione seguirà un aperitivo. Il titolo del libro rivela l’intento dell’autrice: riflettere sul suo lungo lavoro di ricerca sulle trasformazioni delle identità femminili e ’passarlo’ alle nuove generazioni. In un’epoca che sta buttando all’aria tutte le nostre certezze, ci si chiede anche che cos’è il femminismo oggi e se serve ancora.