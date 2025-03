Quotidiano.net - Partnership Stati Uniti-Italia: Tajani e Rubio discutono di Nato e guerra Russia-Ucraina

Leggi su Quotidiano.net

Nell'incontro bilaterale con Antonio, il Segretario di Stato Usa Marco"ha sottolineato l'importanza della solida e duraturatra". Lo si legge in una nota del Dipartimento di Stato."hanno discusso della necessità di aumentare la condivisione degli oneri tra tutti gli alleati dellae porre fine allatra. Hanno ribadito il loro impegno comune ad affrontare una serie di sfide globali, tra cui l'equilibrio delle relazioni commerciali, la lotta all'autoritarismo in Venezuela e la stabilizzazione della situazione in Medio Oriente".