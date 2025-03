Iodonna.it - Paroli brutali, violente, che vanno ben al di là del diritto di critica

Un’affermazione brutale, una reazione destinata a far discutere. Nicolai Lilin, scrittore moldavo noto per il controverso Educazione siberiana, non ha usato mezzi termini nel commentare uno sketch di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu andato in onda su La7. «Gli sfonderei il cranio», ha dichiarato durante la conferenza Voci dal Donbass, trasmessa su YouTube il 1° marzo. Un’escalation di toni che riporta al centro il delicato tema della libertà die di parola, specialmente in un periodo di grosse tensioni internazionali come quello che stiamo vivendo. Ma cosa ha scatenato un attacco così feroce? A tre anni dall'inizio della guerra in Ucraina guarda le foto La satira di Luca e Paolo e la reazione di Nicolai LilinTutto è partito da un segmento satirico andato in onda il 25 febbraio durante DiMartedì su La7.