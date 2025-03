Bollicinevip.com - Parole gravi al Grande Fratello dopo la diretta: “Mafiosi e corrotti”

Sono volatenella casa del, cosa è successo tra i gieffinilalaalcuni gieffini si scontrano al, volanoDurante la 39esima puntata delandata in onda ieri sera, Shaila Gatta ha deciso di nominare MariaVittoria Minghetti dicendo che nonostante le voglia ancora bene il suo comportamento in più occasioni l’ha ferita.Tommaso Franchi però non è rimasto in silenzio di fronte alla nomination dell’ex velina di Striscia la notizia, lui è convinto che abbia nominato MariaVittoria perché la considera più debole, a detta sua non nomina né Javier né Helena perché sa che non uscirebbero. Ha poi aggiunto: “Sei unagiocatrice. Per me hai dato una motivazione finta e non mi è piaciuta. Ti stai nascondendo dietro a delle bugie”.