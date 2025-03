Sport.quotidiano.net - Parigi-Nizza 2025, Vingegaard cade e si ritira: le sue condizioni

Roma, 14 marzo- La sua stagione è iniziata bene con la vittoria abbastanza in carrozza alla Volta ao Algarve, ma dalla successivanon arrivano buone notizie per Jonas, vittima di una caduta che gli è costata il ritiro e tanta paura. Cosa è successo aallaTutto è accaduto nella tappa 5 e per la precisione quando al traguardo mancavano 84 km: a fatica il danese aveva portato la bici al traguardo, pur cedendo il simbolo del primato al compagno di squadra Matteo Jorgenson nella giornata di festa di Lenny Martinez. Subito dopo la linea d'arrivo, il due volte vincitore del Tour de France aveva abbandonato la sua classica immagine piuttosto algida per fare spazio a lacrime di dolore che non lasciavano presagire nulla di buono, così come il forte dolore accusato a una mano e le labbra insanguinate.