Oasport.it - Parigi-Nizza 2025: Pedersen vince in volata la sesta tappa, Jorgenson resta al comando della generale

Nel gelo di Berre l’Étang la spunta Mads. Il corridore in forza alla Lidl-Trek ha vinto lavalida per la, percorso di 209.8 km partito da Saint-Julien-en-Saint-Alban e terminata nel piccolo comune facente parte delle Bocche del Rodano. Un successo di grande solidità per il danese, maturato grazie ad un grande sprint in. Andamento molto particolare quelloventosissima frazione odierna, accesasi lontanissima dal traguardo quando, subito dopo l’ascesaCôte des Baux-de-Provence, il Team Visma prova l’accelerazione andando a caccia dell’unico fuggitivo, Remi Cavagna (Groupama – FDJ). L’attacco di fatto sgretola il gruppo, danneggiando tanti big, tra cui anche Tim Merlier, che accusa il cambio di ritmo, così come i vincitori delle ultime due tappe Joâo Almeida (UAE Team Emirates-XRG) e Lenny Martinez (Bahrain – Victorious).