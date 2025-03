Ilrestodelcarlino.it - Parcheggi in ospedale: "Pochi posti e costosi: questa sì che è inciviltà"

La situazione "vergognosa" deiall’Santa Maria Nuova "non può più essere ignorata". Karin Silvi (Coalizione Civica, foto) va dritta al punto: "Il problema deiauto all’, per quantità e costo, è noto da almeno quindici anni eppure nulla è stato fatto. Il risultato? Sanitari e pazienti costretti aare nei campi, multe da 60 euro fioccate sulle auto anche nelle aree dedicate ai malati oncologici, tariffe inaccettabili di 3,50 euro all’ora davanti a un pronto soccorso. Ora, come se non bastasse, vengono pure affissi cartelli che parlano di “questione di civiltà” a chi è costretto a lasciare l’auto fuori dagli spazi consentiti per poter curare le persone in reparto o ricevere cure. La vera questione di civiltà è permettere a pazienti e dipendenti diare in modo dignitoso, senza dover arrivare ore prima o rischiare multe salatissime".