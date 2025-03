Inter-news.it - Paradosso Zalewski, out con l’Inter e non con la Polonia! Il caso

Nicolasi ritrova protagonista di unincredibile in casa Inter. L’esterno nerazzurro manca da settimane, ma sarà presente invece con la. Il!PRESENTE O ASSENTE? – Il Commissario Tecnico Michal Probierz non ha fatto una scelta proprio in linea rispetto alle direttive dello staff medico del. Laha convocato Nicola, esterno arrivato a gennaio a Milano ma fermato da un infortunio estremamente fastidioso. Un risentimento muscolare al soleo della gamba destra lo costringe a stare fuori dai campi da quasi un mese e Simone Inzaghi si è trovato in emergenza sulla fascia sinistra. Contemporaneamente si sono fatti male proprio, Carlos Augusto, Federico Dimarco e Matteo Darmian., iltrae Inter!non gioca precisamente dal 16 febbraio nella sconfitta con la Juventus.