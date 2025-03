Iltempo.it - Papa, sempre ventilazione alternata. Si muove per "piccoli spostamenti"

La situazione clinica diFrancesco continua a essere "stazionaria" e prosegue la terapia farmacologica per arginare la polmonite bilaterale e la fisioterapia motoria. Negli ultimi tempi, poi, nel pomeriggio si sottopone a fisioterapia respiratoria. Lo riferisce la Sala stampa vaticana ricordando che il Pontefice continua a seguire la, vale a dire ossigeno ad alti flussi di giorno,meccanica non invasiva (la maschera) di notte. Stamani Bergoglio ha seguito gli esercizi spirituali della Curia videocollegandosi senza essere visto dal Gemelli con l'Aula Paolo VI. Dal testo dei bollettini medici si può dedurre che il Pontefice, seguendo lagiorno e notte, non avrebbe ancora autonomia respiratoria. Dal Vaticano spiegano che il Pontefice con l'assistenza puòrsi e compierenell'ambito delle note difficoltà di deambulazione.