Ilfattoquotidiano.it - “Papà oggi sarebbe contento dell’apertura del processo d’Appello. Vogliamo giustizia per mia sorella Serena Mollicone, ma quella vera”: così parla Consuelo

Il suo cuore smise di battere durante la pandemia, Guglielmomorì a 72 anni senza ottenereper sua figlia ma “, ma”. Le parole sono quelle a caldo di. Ladi, la vittima del Delitto di Arce commentala volontà della Corte di Cassazione di aprire uncontro le uniche persone accusate di aver ucciso la ragazza. Parliamo dell’ex comandante della caserma di Arce, Franco Mottola, sua moglie Anna Maria e del figlio Marco, assolti in primo e secondo grado. I giudici di Roma hanno annullato la sentenzae dopo ventiquattro anni ildovrà ricominciare.Il delitto di Arce –, all’epoca diciottenne, scomparve da Arce il primo giugno del 2001 e fu ritrovata senza vita dopo due giorni in località Fontecupa, sempre in provincia di Frosinone.