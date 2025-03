Lapresse.it - Papa Francesco, un mese fa il ricovero: continua l’omaggio dei fedeli al Gemelli

“Ilha trascorso una notte tranquilla”. Lo ha fatto sapere la sala stampa della Santa Sede con il consueto aggiornamento mattutino su, ricoverato da unall’ospedaledi Roma. In serata tornerà il nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute del pontefice, in cura per una polmonite bilaterale nel Policlinico romano dal 14 febbraio scorso. Nella serata di giovedì 13 marzo fonti della Santa Sede avevano riferito che la situazione di Bergoglio “resta stazionaria in un quadro complesso”.