Lapresse.it - Papa Francesco, Santa Sede: “Bergoglio ha trascorso una notte tranquilla”

Leggi su Lapresse.it

“Ilhauna”. Lo fa sapere la sala stampa dellacon il consueto aggiornamento suricoverato da un mese all’ospedale Gemelli di Roma. Questa mattina, alle 10.30, in Vaticano il Segretario di Stato della, cardinale Pietro Parolin, presiederà unaMessa per la salute del Pontefice. La festa per i 12 anni di pontificato Ieri pomeriggio nel nosocomio romano dove è ricoverato il Santo Padre, si è tenuta una piccola festa. Come comunicato dalla sala stampa dellail personale del nosocomio romano ha organizzato un piccolo momento con una torta con le candeline per il Pontefice che ieri ha celebrato 12 anni dall’elezione al Soglio Pontificio.