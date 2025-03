Lettera43.it - Papa Francesco, niente bollettino perché «la situazione è stabile»

Non ci sarà ilserale del 14 marzo sulle condizioni di salute di. Lo ha comunicato la sala stampa vaticana, che ha spiegato come i medici abbiano deciso di non redigere l’annuncio, che sarà rimandato a sabato 15 marzo, probabilmente in serata. Il motivo è che le condizioni del Pontefice sono rimaste stabili. Dal Vaticano, inoltre, hanno spiegato che il recupero del, considerata anche l’età, sarà lento. Da oggi, qualora non dovessero esserci novità, i bollettini medici sulle condizione di Bergoglio potrebbero essere meno frequenti. Intanto il Pontefice continuerà a fare fisioterapia sia motoria sia respiratoria.Articolo completo:«la» dal blog Lettera43