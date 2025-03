Thesocialpost.it - Papa Francesco: nessun bollettino medico oggi, ma aggiornamenti serali dal Vaticano

Leggi su Thesocialpost.it

Niente, venerdì 14 marzo, per, ricoverato da un mese al Policlinico Gemelli di Roma. Ilha annunciato che il prossimo aggiornamento ufficiale arriverà domani, ma ha anche precisato che d’ora in poi le comunicazioni sulla salute del Pontefice “si diraderanno”.Secondo quanto riferito dalla Sala stampa della Santa Sede, la situazione delè stabile, motivo per cui non ci sono variazioni significative nel quadro clinico da segnalare. Resta comunque confermato un aggiornamento serale, che sarà garantito anche nei giorni in cui non verrà diffuso un.Ilha inoltre assicurato che, qualora ci fossero novità rilevanti o la necessità di nuove informazioni sulle condizioni del, ilverrà ripristinato.