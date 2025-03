Secoloditalia.it - Papa Francesco, le condizioni sono stabili in un quadro complesso. Rinviato il bollettino

Nientemedico sulla salute del, un’assenza che viene considerata un “elemento positivo”, come riferisce la Sala stampa vaticana. L’équipe medica ritiene che la situazione sia “stabile” e che quindi non ci siano novità da segnalare rispetto alclinico. Domani tornerà unma con tutta probabilità poi si diraderanno. Ledi salute di, ricoverato da un mese al Gemelli per una polmonite bilaterale,anche se ilrimane. Per questo i medici aspettano indicatori diversi per dare informazioni differenti., lein unLa situazione è stabile ma il recupero di Bergoglio, considerata anche l’età, è lento. Presumibilmente ilmedico verrà diramato domani sera (15 marzo) in seguito saranno meno frequenti, considerata latà del