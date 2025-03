Lanotiziagiornale.it - Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla e continua a mostrare segni di lieve miglioramento

Leggi su Lanotiziagiornale.it

hauna”. Lo rende noto la Sala stampa vaticana. Per questa sera è atteso un nuovo bollettino medico sulle sue condizioni di salute. Oggi è un mese che il Pontefice è ricoverato al Gemelli: era il 14 febbraio scorso quando entrava nell’appartamento al decimo piano del nosocomio “per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt’ora in corso”.La lunga degenza diche tiene il mondo con il fiato sospesoIl 18 febbraio la tac dimostra “l’insorgenza di una polmonite bilaterale”, il 22 la prima crisi respiratoria, “con l’applicazione di ossigeno ad alti flussi, e una piastrinopenia associata ad un’anemia che richiede la somministrazione di emotrasfusioni”: “La prognosi è riservata”, decidono i medici.