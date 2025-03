Iltempo.it - Papa Francesco da un mese in ospedale. Le condizioni e l'ipotesi rinuncia, cosa sappiamo

Undi ricovero: come sta? Il Pontefice è al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio scorso per una polmonite bilaterale e gli ultimi bollettini sullecliniche del Santo padre indicano una situazione "stazionaria". La sala stampa della vaticana spiega che il Pontefice "ha ripreso terapie e fisioterapia respiratoria e fisioterapia motoria attiva". Per quanto riguarda l'ossigenazione prosegue lo schema dei giorni scorsi, ossia l'alternanza tra gli alti flussi di giorno, i naselli, e la ventilazione meccanica non invasiva, la maschera naso-bocca, di notte. Ma quando tornerà Bergoglio a Santa Marta? Edella possibilità che rinunci al Pontificato, dando le dimissioni per motivi di salute? Il punto con il nostro vaticanista,Capozza.