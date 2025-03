Quifinanza.it - Pannelli solari come girasoli e origami, arriva il “tessuto pieghevole” per il fotovoltaico

sono efficienti, green e adesso anche di design. Uno dei problemi spesso legati all’installazione difotovoltaici è il loro scarso appeal estetico: sono brutti, grandi, poco aggraziati, piatti e rigidi, tanto che possono essere posizionati solo su strutture di un certo tipo. Insomma, dal punto di vista della bellezza non si integrano per nulla con l’ambiente. E spesso, proprio a causa della loro rigidità, non sono applicabili ovunque.Ora, una nuova scoperta della Cornell University porta una novità davvero interessante. I ricercatori sono riusciti a inventare deifotovoltaici realizzati con un innovativoleggero e incernierato, esteticamente attraente e in grado di avvolgere forme complesse. E i vantaggi non sono solo estetici: questisono persino in grado di piegarsi per assorbire meglio la luce del Sole.