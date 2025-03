Dailymilan.it - Panchina Milan, Max Allegri: ecco perché Fabio Capello dice sì

Massimilianoè il principale candidato alladelcaldeggia il nome del livornese.Ildi Sergio Conceiçao deve rimettersi in pista verso il quarto posto, il cammino si è decisamente complicato a causa dei risultati negativi dei rossoneri. Motivo per cui la gara di San Siro contro il Como è una di quelle partita da non poter sbagliare a livello di carattere e atteggiamento.L’ex allenatore delha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale parla di Massimiliano. Il nome del livornese piace e non poco a donedaffiderebbe ladel Diavolo a lui, le parole:Con Paratici, naturale pensare ad.Se la volontà – che approvo – è quella di fare unpiù italiano, direi di sì.