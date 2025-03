Dailymilan.it - Panchina Milan, Max Allegri, ecco perché Arrigo Sacchi dice no

Leggi su Dailymilan.it

Per ladelil nome di Massimilianoprende sempre più corpo,però ha delle perplessità. Le parole.Ildeve riordinare le idee e prepararsi al rush finale della stagione, Serie A e Coppa Italia sono le competizioni che i rossoneri dovranno affrontare. Nel prossimo turno di campionato il Como farà visita a San Siro e i Diavoli di Sergio Conceiçao non potranno permettersi ulteriori passi falsi se vogliono sperare di riaprire i giochi per il quarto posto.L’ex allenatore del Diavoloha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale parla del possibile ritorno di Maxsullarossonera.secondo lui si dovrebbe puntare su un altro profilo, le parole:Che cosa pensa del possibile arrivo di?Ho grande rispetto pere per il suo lavoro.