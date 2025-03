Dailymilan.it - Panchina Milan, a San Siro tutti gli occhi saranno per Cesc Fabregas…

Per ladelc’è anchjeFabregas che a Sansarà il prossimo avversario di Sergio ConceiçaoLa certezza, nonostante la vicinanza in questi ultimi giorni di Zlatan Ibrahimovic, è che Sergio Conceiçao la prossima stagione non sarà l’allenatore del. Non la sarà anche se dovesse arrivare quel quarto posto che resta l’obiettivo minimo per salvaguardare il bilancio rossonero. Un obiettivo che vista l’attuale classifica sembra essere diventato un miraggio.Dopo il viaggio a New York di Giorgio Furlani ha ricevuto pieni poteri da Gerry Cardinale. Poteri che verranno esercitati prima per scegliere un nuovo direttore sportivo poi l’allenatore che guiderà il nuovo Diavolo.La lista dei nomi a ricoprire il ruolo di ds si racchiude in tre profili: Paratici, Tare e D’Amico. Più lunga la lista invece di chi potrebbe guidare la squadra: da Massimiliano Allegri ad Antonio Conte, passando per Gian Piero Gasperini, Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri, ma trauno in particolare sembrerebbe essere il profilo perfetto per il prossimo