Sport.quotidiano.net - Pallamano. Sorridono le under 14 di coach Dobreva, turno amaro per l’under 18 di casa Ariosto

In attesa della ripresa del massimo campionato di serie A1 dopo la sosta per la disputa della Coppa Italia, in programma nel prossimo fine settimana, si chiude con una vittoria e una sconfitta il weekend delle formazioni giovanili dell’. Le ragazze della selezione18 allenate da Lucas Vitale sono tornate sconfitte dalla trasferta di Prato, dove si sono dovute arrendere alle padroni dicon il punteggio di 24-22, nonostante le ottime prestazioni di Degli Uberti con sette reti, e Guarelli con cinque. E andata meglio alle più giovani, iscritte al campionato14, allenate da Neli, che hanno superato al PalaBoschetto illgrande Padana con il punteggio 32-19. Per le ferraresi in grande evidenza Biancoli e Obaseki autrici di nove reti a testa. I TABELLINI DELLE DUE FORMAZIONI FERRARESI18PRATO-24-22 (12-12): Gambato, Maitine, Vanzini 3, Malaguti 1, Vaccari 3, Roversi, Badiali 2, Guarelli 5, Degli Uberti 7, Obaseki.