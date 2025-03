Pallamano qualificazioni Euro2026 | l’Italia piega la Lettonia 35-30

Leggi su Sportface.it

vince contro laper 35-30 nella partita valida per la quarta giornata del Gruppo 4 di qualificazione degli EHF Euro 2026 di. Il Direttore Tecnico Bob Hanning esordisce così con una vittoria, ottenuta sul campo di Jelgava. La Nazionale tornerà in Italia il prossimo 16 marzo e Hanning vivrà la sua prima partita casalinga al Palasport Sa Rodia di Oristano. In, intanto, gli italiani mettono a segno la loro seconda vittoria nel girone, portandosi in vetta con Spagna e Serbia.Prova di forza per Leo Prantner, che chiude la serata con 15 reti ed entra nella storia dei marcatori azzurri per numero di gol segnati nella stessa partita. Prantner eguaglia il record di Zaim Kobilica, risalente al gennaio 2005 contro Cipro, in una partita terminata 29-26. Il match non vede un grande impegno difensivo da parte delle due squadre e dopo trentotto minuti i gol totali sono già 45.