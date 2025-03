.com - Pallamano Femminile / Publiesse Chiaravalle, trasferta a Trapani per blindare il primo posto

Le ragazze di Romero possono chiudere i conti per la testa della classifica. Cuello: “Cuore e testa per vincere”, 14 marzo 2025 – I sogni dellapreparano le valigie, salgono in aereo e volano fino alla lontana Sicilia. C’è un big match all’orizzonte. Le ragazze guidate da coach Santiago Romero fanno visita alper l’undicesima giornata di Serie A2, girone C. Gara fissata domenica 16 marzo, ore 10, e diretta streaming visibile attraverso la pagina Facebook dell’Handball.Agustina Cuello, centrale biancoblu, applaude le compagne per la vittoria casalinga con l’Euromed Mugello: “Sapevamo di giocare una partita che avremmo potuto vincere. Lavoriamo tanto in settimana, ogni allenamento, con l’obiettivo di rendere al 100%. Abbiamo disputato una buona prestazione, ma si poteva anche fare meglio, come in ogni occasione”.