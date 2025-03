Lanazione.it - Palio, il decreto con le nuove regole: "Lavoro dall’esito non scontato. Parola fine al quadro di incertezza"

Leggi su Lanazione.it

"Dopo ben 14 anni di ordinanze reiterate dai precedenti governi, accogliamo con grande soddisfazione il primo Dpcm Governo Meloni che, finalmente, riesce a normare la materia con puntualità e organicità", dice l’onorevole di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti commentando la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 10 marzo del8 gennaio 2025 ’Requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati’. "In questi due anni, sotto la guida e la supervisione del sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, abbiamo lavorato fianco a fianco con tutti i rappresentanti istituzionali preposti nei diversi ministeri interessati, con l’obiettivo – prosegue – di far ben recepire l’importanza della difesa della storia, delle tradizioni e della cultura del