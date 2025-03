Oasport.it - Pagelle Tirreno-Adriatico 2025: Ganna strenuo, occasione persa per van der Poel, Tiberi e Ciccone rispondono “presente”

QUINTA TAPPAFredrik Dversnes 10: colpo incredibile per il norvegese della Uno-X Mobility che, grazie al successo di oggi, ottiene la quinta vittoria in carriera. Dversnes è entrato, dopo pochi chilometri, nella fuga iniziale con altri 6 corridori, e da quel momento, è stato sempre in testa alla gara. Sulla salita finale del Monterolo (3.9 km ad una pendenza media del 6,7%) il gruppo ha aumentato il ritmo e l’attacco di Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) sembrava aver tolto le possibilità di vittoria al norvegese che, invece, ha affrontato la discesa finale in testa ed ha trionfato approfittando dell’incertezza del gruppetto inseguitore.Tom Pidcock 8: il britannico ha attaccato prima del termine della salita ed ha affrontato la discesa in testa al gruppo per cercare di chiudere il distacco con Fredrik Dversnes.