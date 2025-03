Pagelle Genoa-Lecce 2-1 | Malinovskyi e Miretti che intesa Male Baschirotto

Leggi su Sportface.it

i migliori.i difensori salentini. Queste in sintesi ledi2-1. La squadra di Patrick Vieira, allo Stadio Luigi Ferraris, batte quella di Marco Giampaolo e lo fa con la doppietta al 16esimo e al 47 esimo minuto dell’ex centrocampista della Juventus Fabio. Non basta alil rigore di Nikola Krstovic al 68?. Con questa vittoria ilaggancia temporaneamente il Torino all’undicesimo posto mentre ilresta fermo al sedicesimo posto.Falcone 6Non ha colpe sui golGuilbert 5.5Da matita rossa nella marcatura diin area nel secondo gol. Un peccato perché fino a quel momento (e anche successivamente) non aveva sfigurato (57? Veiga sv)5.5Un disastro la lettura difensiva sunell’azione dell’1-0: cerca il fuorigioco, ma fa il passo in estremo ritardo.