Leggioggi.it - Pagamento pensioni all’estero: al via la verifica dell’esistenza in vita 2025/2026

Leggi su Leggioggi.it

Una delle attività svolte dall’Inps con riguardo aldelleè laindei soggetti beneficiari che riscuotono le somme.L’attività descritta è affidata dall’Istituto a Citibank, quale fornitore del servizio didelleal di fuori del territorio nazionale.La banca, in adempimento dell’obbligo di assicurare la regolarità dei pagamenti, è tenuta ad eseguire un accertamento generalizzatoindei beneficiari, in Paesi aventi legislazioni nazionali, anche in materia di tutela dei dati personali, prassi amministrative, sistemi finanziari e caratteristiche geografico-sociali diverse.Il processo di accertamento è diretto a ridurre il rischio di indebita percezione delle prestazionistiche.