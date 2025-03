Anteprima24.it - Padri separati, dibattito con “Movimento Pari Diritti Genitoriali”

Tempo di lettura: 2 minutiSabato 15 Marzo, alle ore 17:00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, l’associazione “Insieme per Avellino e l’Irpinia”, con il, ha organizzato una conferenza per porre attenzione, nell’ambito delle separazioni e divorzi giudiziali, ai problemi che riguardano i.“Ce ne occupiamo perché sollecitati da tantiche vivono condizioni difficili. Da tempo l’associazione si occupa delle problematiche familiari quando la famiglia è in crisi di separazione. Abbiamo sviluppato anche in piú dirette facebook il tema con la dr.ssa Leopoldina De Varti, psicologa e psicoterapeuta. Nella conferenza ampliamo la riflessione all’aspetto legislativo che può essere migliorato nell’offrire piú opportunità al padre oltre che alla madre.