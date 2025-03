Lidentita.it - “Pace duratura”: Putin apre agli Usa. Zelensky perde sempre più terreno

Leggi su Lidentita.it

La Russia è d’accordo “con le proposte per la fine delle ostilità, purché portino a unaa lungo termine e alla rimozione delle cause della crisi”. Lo ha detto il presidente russo Vladimirdurante una conferenza stampa con l’omologo bielorusso Aleksander Lukashenko, ringraziando Donald Trump per i suoi sforzi per porre fine alla . “”:Usa.piùL'Identità.