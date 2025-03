Quotidiano.net - Oxford, condannata giudice Onu: ha ridotto in schiavitù la sua collaboratrice domestica

Roma, 14 marzo 2025 – Unaugandese delle Nazione Unite è stataper averinuna ragazza che avrebbe dovuto “aiutarla con le faccende domestiche”. L’episodio risale al febbraio 2023, quando Lydia Mugambe, 49 anni, stava conseguendo il dottorato di giurisprudenza presso all’Università di, nel Regno Unito. Qui aveva fatto arrivare una giovane che avrebbe dovuto lavorare come, ma alla quale non era poi stato corrisposto nessun salario. Anzi le erano stati pure sottratti i documenti. Il video dell’arresto All’epoca dell’arresto, Mugambe aveva invocato l’immunità diplomatica in quanto magistrato. “Sono unnel mio paese, ho persino l’immunità. Non sono una criminale”, aveva protestato quando un ufficiale la polizia di Thames Valley l’ha informata che la stava arrestando ai sensi del Modern Slavery Act.