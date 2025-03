Quotidiano.net - Ottimismo sui mercati: borse europee e Usa in rialzo dopo scampato rischio shutdown

Leggi su Quotidiano.net

E' tornato l'sulle principalie sui listini Usa. Merito dellodi '', il blocco amministrativo del bilancio federale, dell'annuncio di nuovi stimoli ai consumi da parte della Cina e dell'accordo per lo sblocco degli investimenti in difesa e infrastrutture in Germania. Francoforte guadagna l'1,86%, Milano l'1,65%, Madrid l'1,4%, Parigi e Londra l'1,1%, mentre a New York il Dow Jones sale dell'1,42% e il Nasdaq del 2,3%. Si assesta a 112,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,2 punti al 4% e quello tedesco in crescita di 2,6 punti al 2,87%. In calo il dollaro a 0,91 euro, mentre la sterlina si indebolisce a 1,29 dollari. Accelera il greggio (Wti +0,63% a 66,97 dollari al barile) e rallenta il gas naturale (+0,16% a 42,15 euro al MWh), mentre l'oro (+1,67% a 2.