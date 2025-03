Ossessione Osimhen | è già arrivata la risposta

Leggi su Sportface.it

Al Galatasaray il nigeriano è tornato quello dello Scudetto col Napoli, ancora proprietario del suo cartellino. Arriva l’annuncio sul suo futuroVentitré gol in ventinove partite. In Turchiaè tornato a essere l’del terzo e ultimo Scudetto del Napoli. Tutt’altro giocatore rispetto a quello che abbiamo visto l’anno scorso, non a caso è finito a giocare al Galatasaray (massimo rispetto, ma è la periferia del calcio) anziché in un top club europeo.: è giàla(Screen Youtube Sky Sports) – Sportface.itL’anno in purgatorio gli è servito per tornare sulla terra, per rilanciarsi in vista del ritorno ai massimi livelli. Che oggi, ma anche ieri e domani vuol dire Premier League, dove piace sempre ad Arsenal e Manchester United. Il calcio d’elite è pure a Parigi, sponda PSG nel quale è appena approdato il suo compare in azzurro, Khvicha Kvaratskhelia.