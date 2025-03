Ilgiorno.it - Osservatorio astronomico . La scoperta con i volontari Fai

Leggi su Ilgiorno.it

SORMANO (Como)Si mostrerà per la prima volta agli occhi di appassionati e curiosi il nuovodi Sormano, ormai quasi pronto, che il prossimo 22 e 23 marzo aprirà le sue porte per le Giornate FAI di Primavera. "Presso l’viene svolta una intensa attività di divulgazione scientifica, rivolta a scuole, oratori, università, associazioni territoriali e gruppi di appassionati - spiegano idel Gruppo FAI Giovani Como - Lo scorso anno sono stati circa dodicimila visitatori e negli ultimi anni è stata ampliata anche la collaborazione con le scuole del territorio". In occasione delle Giornate Fai di Primavera, il percorso di visita prevede la possibilità di scoprire il Nuovo Polodella Colma di Sormano, partendo dalla nuova struttura, dove sarà possibile scoprire la storia del progetto e visitare la cupola con il moderno telescopio e la sala del planetario, e si concluderà presso il precedente, vicino ai parcheggi della Colma, con il racconto della sua storia, della sua lunga attività e del suo futuro impiego.