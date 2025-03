Lanazione.it - Ospedali di comunità e Cot diventano laboratori

Leggi su Lanazione.it

GROSSETOCase didie Cot toscaniveridi partecipazione:in cui i dirigenti delle aziende e i professionisti, assieme ai sindacati dei pensionati e ai comitati di partecipazione, lavoreranno per monitorare l’impatto concreto la nuova sanità territoriale, con gli occhi dei pazienti, e per migliorare e correggere eventualmente, se necessario, questi modelli. In provincia di Grosseto le strutture coinvolte in questo percorso sono l’ospedale didi Grosseto e la Cot (centrale operativa territoriale) di Castel del Piano, a livello regionale sono 36. Prima del termine fissato per la conclusione ed il collaudo di case ediche affiancheranno le Cot, prende il via un percorso di sperimentazione dei servizi di prossimità condiviso con i sindacati dei pensionati.