Ospedale simulazione ad alta fedeltà Entra in servizio anche Zeno | Un manichino computerizzato

L’attività disanitaria adnel reparto di Pediatria dell’San Jacopo diretto dal dottor Rino Agostiniani, cresce ancora. Grazie alla donazione da parte dell’Associazione Eventivianova di Pieve a Nievole, è stata implementata la strumentazione in dotazione con l’acquisto di un nuovodotato di trasmissione wireless e quindi capace di creare scene sempre più fedeli al reale. Con il nuovo, che i sanitari hanno voluto chiamare "", il clinico potrà esercitarsi nell’acquisizione di nuove procedure o nel perfezionare processi decisionali e terapeutici in un ambiente reale e sicuro. In ambito pediatrico – viene spiegato – dove i casi clinicamente gravi sono rari, ma dove è fondamentale un’elevata preparazione e organizzazione del team di professionisti (pediatri, medici del pronto soccorso, anestesisti, infermieri, oss), è facile capire quanto questa attività sia di valore.