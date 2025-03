Ilrestodelcarlino.it - Ospedale Rizzoli, a Bologna arriva la tecnologia all'avanguardia contro l'osteoporosi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 14 marzo 2025 – Un open day per la prevenzione dell’, con la possibilità di sottoporsi a un esame innovativo e senza radiazioni per una diagnosi accurata e tempestiva. È questa l’iniziativa promossa dall’Istituto Ortopedicoe organizzata per il prossimo 21 marzo, resa possibile grazie alla donazione del sistema R.e.m.s. da parte della Fondazione Istituto Ortopedico, con il sostegno del Fondo Carta Etica di UniCredit. Il sistema Radiofrequency Echographic Multi Spectrometry rappresenta un’importante innovazione per la valutazione della fragilità ossea, e, non utilizzando radiazioni ionizzanti, permette una diagnosi accurata attraverso un dispositivo ecografico mobile. Un vantaggio non da poco, considerando che in Italia l’colpisce circa 4,5 milioni di persone, l’80% delle quali sono donne.