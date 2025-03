Ilnapolista.it - Osimhen: «Spalletti era severo negli allenamenti. Se vedeva poco impegno ci diceva: “Cancello tutto, vi faccio correre”»

Leggi su Ilnapolista.it

Ci sono altre dichiarazioni di Victorsul Napoli al podcast condotto da John Obi Mikel, ex centrocampista del Chelsea ed ex nazionale nigeriano.: «Guardavo i tifosi e mi chiedevo: ‘Ma cosa vuol dire il calcio qui?!’»Il centravanti è tornato sull’importante vittoria in casa della Juventus:«l’anno dello scudetto dormiva al centro sportivo e anche quando avevamo un grande vantaggio non voleva cali di concentrazione. Quando vincemmo 0-1 con la Juventus, al nostro ritorno tornammo e c’erano 2000 tifosi ad aspettarci. Fu incredibile. Li guardavo e mi chiedevo: ‘Ma cosa vuol dire il calcio qui?!’. Io non sarei uscito alle 3:00 del mattino per accogliere la squadra».«Ci seguivano in scooter – continua– ed era bello vedere quanto fossero legati a noi calciatori, non soltanto al club ed alla sua storia.