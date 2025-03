Spazionapoli.it - Osimhen: “Spalletti era severo, e quel Juve-Napoli… era bello vedere quanto fossero legati ai calciatori”

Leggi su Spazionapoli.it

L’attaccante nigeriano ricorda l’anno dello scudetto, le emozioni di uno dei principali protagonisti:la vittoria con la.Il futuro di Victorè ormai distante da Napoli e nonostante il contratto lega ancora l’attaccante nigeriano al Napoli, la sua carriera ela del club partenopeo hanno preso strade diverse. Ciò cheha vissuto a Napoli, però, difficilmente può essere dimenticato sia dai tifosi che da lui stesso.76 gol in 133 partite sono un bottino enorme che, comunque, lascerà il ricordo dinei cuori dei tifosi del Napoli per sempre. Intervistato nel corso del podcast di Obi Mikel,ha ricordato l’esperienza napoletana, in particolare l’anno dello scudetto sotto la guida tecnica di Luciano.“eranegli allenamenti.