Juventusnews24.com - Osimhen Juve, show dell’attaccante nigeriano in Turchia: tripletta all’Antalyaspor e non solo. I numeri da urlo dell’obiettivo di mercato

di RedazionentusNews24in: i suoial Galatasaray. L’attaccante di proprietà del Napoli è reduce da unain. L’attaccante del Galatasaray, ancora di proprietà del Napoli, ha realizzato unanell’anticipo del campionato turco contro l’Antalyaspor. Per il centravanti accostato al calciosono 31 tra gol e assist in stagione in 30 partite stagionali con il Galatasaray.Il centravantiè salito a quota 26 gol e 5 assist. Anche la dirigenza dellaosserva i suoida.Leggi suntusnews24.com